El tiempo lo cura todo: revelada la verdadera razón por la que Neymar no llegó al Real Madrid

Encantaba al mundo con su regate, su velocidad, atrevimiento, goles y alegría para disfrutar y jugar el fútbol. Neymar enamoró al mundo desde su aparición y el Real Madrid se aprestó a ficharlo, apostando por un jugador con proyección dentro de una plantilla de puros galácticos, pero no se dio. Fue un golpe duro en aquellos años para Florentino Pérez y la cúpula merengue, sumado a eso que, al poco tiempo, terminó siendo fichado por Barcelona. Años después, se revelan los motivos que llevaron al Santos a evitar la salida de su máxima 'perla'.

Marcelo Teixeira, expresidente del Santos, reveló para el medio español As en su versión digital que en su momento evitó la salida de Neymar al Real Madrid. "Los galácticos lo dejaron boquiabierto, pero con el tiempo logramos hablar con su padre y ofrecerle un millón de dólares, y rápidamente estuvo de acuerdo. Toda mi junta me dijo que estaba loco, pero todos sabíamos que Neymar era alguien especial y mantenerlo era esencial para el Santos. Me encargué personalmente de aquella gestión, era lo que había que hacer en ese momento", aclaró.

Pero hay un especial motivo. No solo era retener a su máxima figura de entonces para una mejor venta en el futuro, sino que no había una buena relación con el club merengue por un negocio que no gustó tiempo atrás. " La relación de Santos con el Real Madrid era problemática en ese momento debido a la marcha de Robinho. Pero al final, mantuvimos nuestros derechos sobre Neymar y las relaciones fueron buenas después", remarcó el expresidente del 'Peixe'.

¿En la mesa de Cristiano y Lionel?

"Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo: por calidad individual, creo que tiene el don de competir incluso con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Estoy seguro de que esto sucederá. Sus representantes lo aconsejan bien", añadió Teixeira.

Pero el expresidente sabe que su 'engreído' no la pasa bien. Su situación actual es de constante incertidumbre y eso no es bueno para su presente ni futuro. Por ello, se anima a mandarle un consejo. " Le diría que jugara al fútbol y demostrara las habilidades únicas que tiene, que son el resultado del trabajo duro y su dedicación, así como del talento que Dios le ha dado". apuntó.

► Sonríe más que en Barcelona: Coutinho llegó a Alemania y firmó contrato con el Bayern [OFICIAL]



► Se cae lo de Neymar al Barcelona: crack culé 'estalla' y no quiere ser moneda de cambio al PSG



► Real Madrid, a negociar: directiva del Milan viaja a España para cerrar pase de jugador blanco



► Barcelona quiere fichar a Neymar: la reunión secreta entre directivos para definir oferta final por el brasileño