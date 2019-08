¡Ni lo sueñes! El 'cachetazo' del Real Madrid al jeque del PSG tras pedirle a Vinicius por Neymar

Real Madrid sueña con la llegada de Neymar para este mercado de fichajes 2019. En Valdebebas están dispuestos a desembolsar una gran suma de dinero por el brasileño, pero no van a perder la cabeza. Es por eso que, según 'Jugones', Florentino Pérez ha decidido declinar la última petición del PSG: Vinicius Junior.



Tal como apunta la citada fuente, el jeque del club parisino, Nasser Al Khelaifi, en un intento por hacer más fácil la llegada de Neymar a Real Madrid , propuso un trueque en el que el exjugador del Flamengo sea partícipe. Sin embargo, en Chamartín no lo han pensado dos veces para decir 'no'.



Para el Real Madrid, Vinicius Junior es intocable. A pesar de que no es el favorito de Zidane, en Valdebebas creen que tiene un gran margen de proyección y a falta de más fichajes estelares, podría ser un gran aporte en cualquier tramo de la temporada. Ya lo ha demostrado en la etapa de Solari como entrenador blanco.

El exdelantero empezó su etapa como jugador merengue en el Castilla, pero de a pocos se fue ganando la confianza en el primer equipo al punto que jugó un par de clásicos ante el Barcelona. La deuda de Vinicius sigue siendo la definición, pero Real Madrid cree que es algo que con el tiempo se solucionará.



De esta manera, el Real Madrid pierde una chance más para fichar a Neymar. El cuadro blanco sabe que el Barcelona es favorito para quedarse con el brasileño, pero no pierden las esperanzas de que las negociaciones se caigan a último momento.

