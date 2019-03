Zidane frena el fichaje de Neymar: la razón del “no” del francés con el delantero del PSG

¿Neymar podrá llegar al Real Madrid ? Mientras se especula con la posibilidad de que el brasileño se mude a la ‘Casa Blanca’ para la siguiente temporada, en España se asegura que la operación – posiblemente – se haya enfriado a raíz de la venida de Zinedine Zidane. ¿La razón? El técnico francés no lo considera – de acuerdo a medios españoles – un buen compañero para el resto de jugadores por su experiencia en dos temporadas en el PSG. ‘Zizou’ no duda de la habilidad futbolística del brasileño, sino de su entorno y vida lejos de la pelota.



Neymar llegó al PSG a cambio de 222 millones de euros y ahora su salida de Francia estaría valorizada en más 300 millones de la misma moneda. El brasileño es un ‘rockstar’ en París. Si se lesiona, claro que se cuida, pero eso no impide que publique fotos de fiestas e invite a otros compañeros de juego a su casa o discoteca. Eso, precisamente, no le gusta a Zidane. Volvamos, futbolística hablando, el delantero es un genio, de la cabeza, sin embargo, le falta mejorar.



¿Por qué Zidane desestima el fichaje de Neymar si necesita de los mejores futbolistas del mundo para ganar títulos? No se trata de una obsesión con el atacante de la ‘Canarinha’, sino que puede invertirse ese presupuesto en un mejor jugador: Kylian Mbappé. Zidane quiso traerlo para el Real Madrid Castilla, ahora lo quisiera para el Real Madrid.



Lo bueno es que el atacante cuenta casi la misma cantidad que el brasileño, por lo que si Florentino Pérez tira la casa por la ventana, Mbappé tiene más galones que Neymar. No se trata de la nacionalidad del francés, sino el conjunto de sumas para sacar a un futbolista élite. Mbappé lo es, así como mucho más joven que el mismo ’Ney’.



► ¿Le dará caza Cristiano? Así marcha la tabla de goleadores de la Champions 2019 con Messi en la cima [FOTOS]



► ¡OFICIAL! Real Madrid anunció el fichaje de tremendo defensa para la próxima temporada



► Para que acompañe a Cristiano Ronaldo: Juventus prepara gran 'bombazo' con fichaje 2019-20



► “Luis Suárez debería sancionado de por vida por tratar de engañar con el VAR y sin VAR”