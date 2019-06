Cada más cerca del Barcelona: la oferta que accede el PSG para el traspaso definitivo

Todo tiene su final, nada dura para siempre. Luego de dos temporadas en Francia, Neymar prepara la vuelta hacia Cataluña. En el mercado fichajes de verano, el PSG está dispuesto a recibir los mismos 222 millones de euros que una vez depositó en las cuentas bancarias culés. Harto de las polémicas que tiene el futbolista brasileño en París, los jeques árabes tan solo pedirían un jugador en el trueque más movido en la historia del fútbol. ¿A quién han pedido en Francia? No se ha revelado aún, pero todo haría indicar que sería Philippe Coutinho.



Con la llegada de Leonardo a la dirección deportivo del PSG, los parisinos no quieren perder dinero en la transacción de Neymar al Barcelona. Si bien la oferta final que pedía el PSG era entorno a los 300 millones, tampoco habría problemas de recibir lo mismo que una vez pagaron, más a un futbolista que sería del consenso del técnico Thomas Tuchel.



Ese sería Philippe Coutinho , quien no terminó por acoplarse por completo al fútbol del Barcelona. El extremo brasileño tiene una buena relación con el plantel, pero su rendimiento no fue el esperado para la inversión que se hizo por él cuando jugaba por el Liverpool. Por ello, una partida rumbo a la Ligue 1 también sería buena para él para estar al lado de Kylian Mbappé y Edinson Cavani de cara a la siguiente temporada en el ‘Viejo Continente’.



Neymar ya ha pedido a su madre y hermana que vean toda la logística para su mudanza a Barcelona, en donde los fanáticos culés los esperan con los brazos abiertos, así como también lo han hecho Lionel Messi y Luis Suárez, sus antiguos socios en el Barcelona.



Todo parece más encaminado con el regreso de Neymar rumbo al Barcelona. Cada día se acerca el camino para la ‘vuelta’ de Neymar con los suyos.



