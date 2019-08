El Barcelona contraataca: la nueva propuesta para llevarse a Neymar del PSG

Barcelona no tira la toalla en el mercado de pases de verano. La decisión de Neymar de no continuar en el PSG permite que los catalanes estudien la mejor oferta por el delantero brasileño, pese a los intentos de los parisinos de lograr que ‘Ney’ se quede. Los culés no tirarán la casa por la ventana y ante el rumor de la propuesta del Real Madrid (120 millones de euros más Luka Modric), los dirigentes del club azulgrana preparan un nuevo avance.



De acuerdo a medios españoles, el Barcelona pondrá sobre la mesa los 120 millones de euros que ha ofertado el Real Madrid , incluyendo a Philippe Coutinho. En el cierre de la Premier League, el Tottenham no pudo hacerse con los servicios del compatriota de ‘Ney’ y todo hace indicar – por ahora – que seguirá en Cataluña, a la espera de que se resuelva su futuro.



Thomas Tuchel le ha dado el OK a la llegada de Coutinho, siendo un futbolista que se adapta a los planes del atacante brasileño. En ese sentido, el PSG considera que la salida de Neymar puede ser un gran golpe económico para ellos, pero también – a nivel deportivo – no sufrirían una gran baja, teniendo a uno de los mejores jugadores de la Copa América Brasil 2019.



Pese a la llegada de Antoine Griezmann, Barcelona hace todo lo posible por tener de regreso al hijo pródigo. Con Neymar ganaron su última Champions League y con el nivel del seleccionado de la ‘Canarinha’, los catalanes podrían volver a reflotar el equipo. Tan solo imaginar un ataque con Lionel Messi, Luis Suárez, Antonio Griezmann y Neymar. ¡De locos!



El mercado de pases de la Ligue 1 y LaLiga se abrió el 1 de julio y cierra el 2 de setiembre. Quedan muchos días para que se aclare el futuro de la ‘novela’ del verano.



