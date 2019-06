La familia de Neymar ya está en Barcelona: los detalles antes de marcharse del PSG

Neymar detalla todo lo logístico para su regreso al Barcelona de cara a la siguiente temporada. Con la estrategia del futbolista y su padre para llevarlo de nuevo al Camp Nou, madre e hija del futbolista brasileño (Nadine Goncalves y Rafaella Santos) miran ya casas para la acomodación del jugador y la propia familia en la ciudad catalana. Sin una oficialización de por medio, Neymar ya desea tener todo listo para simplemente mudarse y ponerse a entrenar al lado de Lionel Messi y Luis Suárez, sus grandes compañeros de ataque en el Barca.



De acuerdo al diario ‘Sport’, a Neymar le gustaría vivir de nuevo en Pedralves, barrio en donde vivió en su primera etapa en Cataluña y sitio que también recomendó a su compatriota y compañero de la Selección de Brasil , Arthur. Los espacios, sin embargo, son diferentes. El mismo medio indica que a ‘Ney’ que gustaría tener un gimnasio a todo dar, puesto que ahí se entrena con su preparador físico, a quien precisamente lo trajo también a París.



La llegada de Neymar al Barcelona aún no se encuentra confirmada, aunque el vicepresidente de los culés ya indicó que tiene deseos de volver a jugar en LaLiga, a falta de cerrar el acuerdo con el PSG. El trueque del brasileño sería con Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, dos futbolistas que no funcionaron al lado de los futbolistas del Barca y serían moneda de recambio para recuperar a un extremo que les dio alegrías con ese tridente.



Neymar estaría casi seguro de su llegada al Camp Nou para hacer que sus familiares miren toda la logística para llevar sus cosas de París hacia Barcelona. Tal parece que en las próximas semanas todo se define en el mercado de fichajes de verano. PSG tan solo espera recibir la oferta para dar OK para uno de los traspasos más comentados en estos días.



