La otra opción del Barcelona para llevarse a Neymar antes del cierre del mercado

Barcelona quiere a Neymar de cara a la presente temporada. El partido en San Mames no se olvida y más allá de la derrota y de los protagonistas en la caída en el País Vasco, la dirigencia catalana busca la repatriación del delantero brasileño para que el Barca pueda armar un equipo invencible para conquistar la Champions League. No obstante, luego de la cesión de Philippe Coutinho al Bayern Munich, los culés solo tienen dos caminos para la vuelta de ‘Ney’.



Una es la oferta que incluiría a Ousmane Dembélé y la otra es la cesión. Así como hicieron con su futbolista, el Barcelona también la plantearía esa opción al PSG. Sin jugar en la Ligue 1 y a la espera de que se arregle su situación, Neymar quisiera volver a jugar al lado de Lionel Messi y Luis Suárez. No obstante, habría que ver si los jeques árabes aceptan dicha propuesta y cuánto costaría el préstamo para que ‘Ney’ se marche cedido a Cataluña.



El cierre de pases en Francia y España culmina el 2 de setiembre, por lo que la situación ya se encuentra en un contrarreloj. En la Ligue 1 ya se han disputado dos fechas, mientras que esta semana se ha disputado la primera jornada de LaLiga. Barcelona hará todo lo posible para que Neymar pueda volver a jugar como azulgrana, aunque espera también que haya también disposición de parte de los parisinos en el mercado de fichajes de verano.



Neymar llegó al PSG hace dos temporadas a cambio de 222 millones de euros y ya busca mudarse de ciudad para terminar su historia en París. El Real Madrid también da batalla para tenerlo. Veremos en qué culmina esta situación. ¿Será de blanco o de blaugrana?



