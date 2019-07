Nuevo mazazo: presidente del Barcelona le puso fin a la 'operación' Neymar el Camp Nou

Al parecer, se acabó la novela del retorno deNeymar al Barcelona. Y ha sido el propio presidente azulgrana quien se ha encargado de escribir, tal vez, la última línea de un guión que empezaba a antojarse hasta molesto en el mercado de fichajes. Josep Maria Bartomeu afirmó que "no hay caso" en la vuelta del brasileño al Camp Nou.

"Sabemos que Neymar quiere irse del PSG, pero también que el PSG no quiere que se vaya. Por lo tanto, no hay caso", dijo el mandamás culé en conferencia de prensa que ofreció para explicar las razones por las que el vicepresidente de la institución, Jordi Mestre, renunció a su cargo.



Pero ahí no quedó todo. Bartomeu, incluso, comparó a 'Ney' con Dembélé y no dudó en afirmar que el francés le parece mejor futbolista.



" Dembelé me gusta mucho, lo considero mejor que Neymar, es una de las figuras del fútbol actual, tiene mucho por crecer y desarrollarse, queremos que lo haga en el Barça. Verlo aquí es un placer, cuando juega Dembelé estamos atentos todos, siempre suceden cosas", apuntó.



De esta manera se estaría acabando con los rumores del regreso de 'Ney' a la Ciudad Condal, pues más allá del deseo del jugador de salir de París, según lo dicho por Bartomeu, la negativa del PSG complica cualquier intento de 'repatriarlo'.



Hasta antes de la conferencia de prensa del presidente azulgrana, distintos medios españoles habían filtrado información sobre los números y condiciones de la 'operación': el club francés pedía 170 'kilos' más cuatro jugadores (Coutinho, Umtiti, Rakitic y Dembélé); aunque eso quedaría ya totalmente descartado tras lo dicho por Bartomeu.

