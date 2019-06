El trueque más caro de la historia: la movida para llevar a Neymar al Barcelona

Neymar al Barcelona ; Antoine Griezmann al PSG. Y todos contentos en el mercado de fichajes. El delantero brasileño habría hablado personalmente con Nasser Al-Khelaifi para revelarle que no desea seguir en París, mientras que en Cataluña se espera revolver el nombre del atacante que acompañará a Lionel Messi y Luis Suárez para la próxima temporada. Y, con la situación de ‘Ney’, parece haber consenso en la entidad azulgrana de cara al curso del 2018-2019.



El caso es este. Neymar ha pedido su venta de París para el mercado de pases. El jugador de la Selección de Brasil considera que ha sido un error haberse ido a jugar a la Ligue 1 y desea volver de regreso a LaLiga de España. En medio del mercado, el Barcelona se asoma como una posibilidad ante el fracaso de sustitutos como Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho. Neymar no tendría problemas y en el vestuario verían con mucho gusto los regates y estilo que tiene el jugador con el resto de compañeros, como el propio Messi, Suárez y Gerard Piqué.



¿El caso de Antoine Griezmann? El delantero del Atlético de Madrid no gusta en el camerino catalán, especialmente por cómo dejó al equipo en la pasada temporada. El francés, en ese sentido, podría ser la opción que necesita el PSG para cubrirse ante la operación de Neymar camino al Barcelona. Ahora, ¿deseará Antoine de jugar en la Ligue con el PSG?



La operación de Griezmann cuesta 120 millones de euros y el Barcelona lo ofrecería como trueque más otra importante suma de dinero por ‘Ney’, quien pegaría la vuelta para formar el tridente más letal de toda Europa al lado de ‘Luchito’ y Leo Messi. Habrá que ver la reacción de los parisinos en la mesa de negociaciones ante una hipotética vuelta al fútbol español.



El mercado de fichajes recién empieza y continúan los rumores sobre Griezmann y Neymar.



