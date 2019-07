El último intento: el viaje relámpago de Leonardo para detener la partida de Neymar

¿Neymar regresa al Barcelona ? En las últimas horas ha circulado la información en España de que el coste del futbolista brasileño ha bajado de 300 a 180 millones de euros. La decisión del futbolista de no formar parte de los duelos amistosos del PSG ha hecho que los directivos vean la factibilidad de dejarle ir al Barcelona, aunque no sin antes realizar un último intento por él. Para ello, el director deportivo del club, Leonardo, ha viajado hasta China para convencerlo de quedarse.



Leonardo ha tomado un vuelo de París hacia el país asiático en pro de convencer a su compatriota de que se quede una temporada más con ellos. Si no ganan la Champions League en esta edición, el PSG no le hará trabas y le permitirá su salida. No obstante, el director deportivo debe tratar de convencer a su mejor – o segundo – mejor futbolista de la plantilla para continuar con el proyecto que ha puesto Nasser Al-Khelaifi sobre la ciudad francesa.



Antes de las vacaciones de los jugadores, Neymar le comunicó a la plantilla que no iba a volver. Sin embargo, luego ha tenido que incorporarse a los entrenamientos del PSG en Asia al no haber acuerdo entre otro club en Europa con los parisinos. Es difícil de negociar con ellos y, por lo general, suelen enviar a la ‘congeladora’ a todos los que se ponen en rebeldía. Hay casos como el de Jesé y Adrien Rabiot , que no jugó más seis meses antes de acabar su contrato.



Neymar ha decidido marcharse de París envuelto en escándalos y de constantes lesiones, que no le han permitido llegar a las instancias finales de la Champions League. ¿Podrán dejarle ir? Veremos que le ofrece Leonard para que siga vistiendo la camiseta azul del PSG.



Neymar llegó al PSG a cambio de 222 millones de euros, ahora podría regresar al Barcelona por 42 menos. Así andan las cosas en el mercado de fichajes de verano.



