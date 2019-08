La respuesta del entorno de Rakitic para ser trueque de Neymar en Barcelona

Vive cómodo en Barcelona al lado de su familia. Cuando jugó en Sevilla se sentía de maravillas y cuando tuvo que marcharse a Cataluña fue la emoción aún mayor. Por eso, cuando se le comenta sobre la posibilidad de vivir en París y jugar en la Ligue 1, Ivan Rakitic se muestra escéptico sobre su situación en el mercado de fichajes de verano. Por nada del mundo quisiera irse en medio de la temporada a un club que no ha podido imponer su hegemonía en Europa.



De acuerdo a medios españoles, el entorno cercano de Rakitic asegura que nada ha cambiado a día de hoy sobre la voluntad del balcánico sobre continuar en el club. Rakitic tiene contrato con el Barcelona hasta mediados del 2021 y pretende respetar su contrato, pese a que se siente presión para mandarlo a Francia ante la cantidad de buenos jugadores en el mediocentro: Arthur, Frenkie de Jong, Busquets, entre otros futbolistas.



Rakitic siempre ha sido del interés del PSG, pero el Barcelona nunca pretendió su traspaso hasta ahora. Los catalanes hacen todo lo posible por repatriar a Neymar. Cuando se fue el brasileño, los culés nunca volvieron a ganar una nueva edición de la Champions. ¿Será por eso?



PSG pide 170 millones de euros netos y la venida de Dembélé y Rakitic. No obstante, el delantero francés no quiere jugar en la Liga Francesa y mucho menos el croata. ¿Qué camino le queda a Josep María Bartomeu? Estamos por lo verlo en los siguientes días.



El mercado de pases cierra el 2 de setiembre en España como en Francia, por lo que ambos clubes se encuentran en un contrarreloj por la novela de Neymar. El culebrón del verano.



Neymar no fue convocado para el siguiente partido del PSG. Thomas Tuchel sigue manteniéndolo fuera del equipo.



