Un nudo en la garganta: le rebajan cinco millones de euros al sueldo de Neymar en PSG

Primero envían un comunicado sobre su ausentismo a los entrenamientos y ahora le han señalado que le reducirán en cinco millones su sueldo anual en el PSG. Neymar ya está harto de entrenar con los parisinos y quiere salir como sea del club para jugar en el Barcelona. Habiendo hecho investigar a su madre y hermana sobre viviendas disponibles en la ciudad catalana, ‘Ney’ hace todas las averiguaciones en el mercado de fichajes de verano. Y ahora más aún luego de que el cuadro francés ha decidido bajarle cinco millones de euros su sueldo.



De acuerdo al portal ‘UOL Esporte’ ha incumplido para esta temporada dos cláusulas que tiene en el contrato con el PSG: no haber sido nominado a los ‘Premios The Best’ y tampoco haber cumplido con las reglas de conducta al no llegar – a tiempo – a las prácticas del PSG.



Por no estar en la lista de los mejores jugadores del mundo, el PSG le reduce tres millones de los 36 que recibe en la actualidad el atacante brasileño. Y por su rebeldía al quedarse en Brasil en los primeros días de entrenamiento, otros días por decisión del director deportivo, Leonardo. Por ello, ante esas dos medidas, Neymar golpea fuerte sobre su caso.



Leonardo viajó a China para convencérsele de que se quede en París, pero reduciendo su ficha tan solo hará que ‘Ney’ pida a gratis irse al Camp Nou. En Francia, el monto final del traspaso habría bajado de los 222 millones de euros a los 180. ¿Se irá finalmente?



Mientras el Barcelona analiza la factibilidad de un trueque para traerse a Neymar a jugar en LaLiga, en el PSG piden tan solo euros para – quizás – dar otro golpe en el futuro.



