Si bien el Real Madrid y Barcelona firmaron un pacto de no agresión, este solo tenía que ver en cuanto a las renovaciones de sus jugadores, pero no en cuanto a traspasos. Y la ‘guerra’ entre los clubes va más allá de Erling Haaland, o al menos hasta que se resuelva han encontrado otro ‘problema’ por el cual luchar: Niklas Süle. El defensor alemán no renovará con el Bayern Munich y llegará a cualquier club a coste cero. En el Bernabéu ya le apuntaron la placa.

En el Madrid siguen buscando central de cara a la temporada que viene. Finalmente, parece que Rüdiger renovará con el Chelsea. Esto ha hecho que el conjunto ‘blanco’ ponga la mirada en Süle, cuya salida del Bayern ya es oficial.

Rüdiger acaba contrato el 30 de junio de 2022, y todavía no ha renovado. Hasta esta semana parecía lejos de hacerlo, ya que el Chelsea no estaba dispuesto a llegar a los 12 millones que pedía el alemán. Finalmente, parece que pueden llegar a un acuerdo.

Es por ello que al Madrid también le ha caído como anillo al dedo la noticia de dio el Bayern Munich este miércoles, sobre la no renovación de Süle, que llegará a coste cero a cualquier club. Aunque hasta el momento, el Barcelona es el mejor posicionado.

El central alemán, de 26 años, llegó al Bayern procedente del Hoffenheim por 20 millones de euros y ahora puede marcharse gratis en el próximo mercado de verano, ya que su contrato finaliza en junio de 2022

No es el único central en la mira

De acuerdo a información de ‘El Chiringuito’, el club azulgrana tendría ya atado por tres temporadas al capitán del Chelsea. Sin embargo, el internacional español tocó primero las puertas del Madrid, para llegar en el mercado de fichajes de verano.

Azpilicueta habría sido ofrecido, a coste cero, al equipo de la capital española. Fue a través de intermediarios, que veían como el Madrid era una de las mejores opciones que tenían, según señaló el portal ‘Defensa Central’.





