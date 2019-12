Pedro Rodríguez dejó Barcelona, el club que defendió desde los juveniles, en agosto del 2015 y se unió a Chelsea. El delantero ha permanecido en Inglaterra desde entonces, pero sueña con el retorno al Camp Nou.

El atacante afirmó en una entrevista con el periódico L’Esportiu que está dispuesto a “dejar todo” por volver a ponerse la camiseta azulgrana, con la que ganó el histórico sextete bajo el mando de Pep Guardiola.

“Si me llaman, lo dejo todo [risas]. Hubo un momento esta pretemporada, cuando jugamos contra Barcelona, que, después de hablar con el míster, vi una posibilidad. Pero la puerta se cerró rápido”, confesó Pedro.

El delantero será agente libre al concluir esta campaña y podría ir a West Ham. “A estas alturas, no sé qué pasará conmigo, solo que acabo contrato con Chelsea. No sé, ya veremos, quiero seguir pasando bien jugando al fútbol”, añadió.

Pedro destacó la honestidad de Luis Enrique, entrenador de los catalanes en ese tiempo, quien le aseguró que no tendría muchas posibilidades de sumar minutos a lo largo de la temporada en el primer equipo.

“Al final no jugaba tanto como quería y llegó una oportunidad. No tengo nada que reprochar y menos a Luis Enrique, que siempre fue muy sincero conmigo. También era evidente que, con Neymar, Messi y Suárez, a mí no me llegaban minutos por mucho que luchara”, explicó.

Eso sí, el jugador está contento con todo lo conseguido a lo largo de su trayectoria: desde la Champions League, trofeo de liguero, coperos, el Mundial y la Eurocopa con la selección española.

“¿Cómo me podía imaginar que mi carrera sería tan bonita? Esto es imposible, es que ni se sueña. Por eso le digo que ahora miro atrás y todavía me pregunto: ¿"Todo pasó de verdad? ¿No fue un sueño? Porque, si lo piensas fríamente, es una barbaridad”, concluyó.

