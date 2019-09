El 'capi' no aguanta pulgas: la bronca de Ramos con un recién llegado tras el ridículo del Real Madrid

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



► Ningún fichaje, pero sí ventas: los jugadores que saldrán del Barcelona en el próximo mercado [FOTOS]



El Real Madrid vive sus horas más convulsas en la temporada. Tras la derrota ante PSG por Champions League, el vestuario está tocado y ni el máximo de los líderes, Sergio Ramos , puede disimular el tenso ambiente que se respira en Valdebebas.



Es por eso que, según el portal español 'Don Balón', el capitán del Real Madrid ha armado una bronca con un recién llegado esta temporada. Hablamos de Alphonse Areola , quien se ha llevado un jalón de orejas del camero por tomarse una foto tras el triunfo del PSG.

Según la citada fuente, Sergio Ramos recriminó al portero suplente del Real Madrid por su accionar en los vestuarios del PSG. Lejos de guardar las apariencias, Areola se tomó una foto con Mbappé y Choupo-Moting como si nada hubiese pasado.

Alfphonse Areola desató la furia de los hinchas del Madrid por una foto junto a Mbappé tras la paliza del PSG. (Getty Images) Alfphonse Areola desató la furia de los hinchas del Madrid por una foto junto a Mbappé tras la paliza del PSG. (Getty Images)

"Ramos ya ha tenido que llamarle la atención para recordarle que ya no está en el Parque de los Príncipes y que ahora es jugador del Madrid. Las cámaras no le quitarán el ojo de encima y cualquier error de estos puede ser utilizado en su contra en un futuro", publica la citada fuente sobre el defensor central.

Pidió disculpas a los hinchas

Consciente de lo mal que sentó la foto con sus excompañeros del PSG, Areola no tardó en disculparse con el Real Madrid y sus hinchas. El campeón mundial en Rusia 2018 explicó que está comprometido con el club y el porqué se tomó la tan polémica foto.



" La derrota de ayer me ha afectado al igual que a todos los que formamos esta gran familia. Tras el partido tuve un reencuentro con mis excompañeros y amigos, a quienes no me había dado tiempo de despedirme. Por eso, reitero mis disculpas a los madridistas que se hayan sentido ofendidos, no era mi deseo y espero que todos juntos podamos lograr muchos éxitos. Hala Madrid!!", publicó el suplente de Courtois.

► "Profundo malestar y cabreo": la decisión de Zidane que ha encendido a la directiva del Real Madrid



► Zidane no llega a Navidad: Florentino revela a sus allegados a quién quiere como nuevo DT de Real Madrid



► Todo un 'Chaval': Fati ya es español, jugará el Mundial Sub 17 y Real Madrid esboza una sonrisa



► Donyell Malen: la 'joya' holandesa del PSV que ya se hace realidad