En el caso del Madrid, el vigente campeón de la Champions League ha renovado una temporada más al croata. “El Real Madrid C. F. y Luka Modrić han acordado la ampliación del contrato de nuestro capitán, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2025″.

En las 12 campañas como madridista, disputando 534 partidos oficiales (39 goles), el balcánico ha ganado 26 títulos, el mayor número de la historia del club junto a Nacho Fernández: 6 Ligas de Campeones (uno de los cinco jugadores que lo han ganado en la historia), 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Asimismo, Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Mejor Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. También ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Liga de Campeones. Y, claro, ha ganado 1 vez el Balón de Oro y 1 vez el Balón de Plata del Mundial de Clubes.

El regreso de Thiago





El FC Barcelona ha hecho oficial el regreso de Thiago Alcántara, pero esta vez en una nueva faceta. Tras su reciente retiro del fútbol profesional, el hispano-brasileño se unirá al cuerpo técnico liderado por Hansi Flick, el nuevo entrenador del club.

En los últimos días, Thiago ha sido visto en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, afinando los detalles de su incorporación. Aunque ya estaba trabajando con el equipo antes del anuncio oficial, su presencia en las instalaciones del club no pasó desapercibida.

“Thiago Alcántara, que recientemente ha anunciado su retirada de los terrenos de juego a los 33 años, estará durante las próximas semanas con el staff de Hansi Flick para formarse como técnico. Está previsto que el ya exjugador de fútbol esté con el primer equipo de fútbol todo el verano y, por tanto, será uno de los expedicionarios en la gira por Estados Unidos,” reza el comunicado oficial.

Después de una ilustre carrera que incluyó tres temporadas en el primer equipo del Barça, siete con el Bayern de Múnich y las últimas cuatro vistiendo la camiseta del Liverpool, Thiago ha decidido colgar las botas. Su palmarés es impresionante, con 11 ligas y dos Champions League: una con el Barça en 2011 y otra con el Bayern en 2020. Ahora, el formado en La Masia se prepara para un nuevo desafío.

Cuándo empieza LaLiga 2024/2025: fechas y calendario

El torneo comenzará el 16 de agosto de 2024, una semana después de la final de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos, y finalizará el domingo 25 de mayo de 2025. A continuación, te presentamos los encuentros de la jornada 1: Athletic-Getafe, Real Betis-Girona, Mallorca-Real Madrid, Las Palmas-Sevilla, Villarreal-Atlético de Madrid, Valencia-Barcelona, Real Sociedad-Rayo Vallecano, Celta-Alavés, Osasuna-Leganés y Valladolid- Espanyol. Por su parte, los Clásicos de LaLiga serán 27/10/2024 (jornada 11) y 11/05/2025 (jornada 35).

