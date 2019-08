Valverde está harto de la 'operación Neymar': "Tengo muchas ganas de que acabe el mercado"

Ernesto Valverde , evitó hablar sobre el posible fichaje de Neymar por el Barcelona , mostrando su deseo de que finalice el mercado de verano. "Tengo muchas ganas de que llegue ese día (el fin del mercado) y que descansemos todos y sepamos cómo está todo", afirmó en rueda de prensa.



"Del tema de Neymar no tengo nada más que decir, es un jugador de otro equipo, respetamos a los otros rivales y ya veremos qué es lo que ocurre", añadió Valverde, que reiteró su malestar con que el mercado siga en marcha cuando ya ha empezado la temporada. "Si el mercado se hubiera cerrado no estaríamos en esta situación, y es un poco incómodo, sí, lo tengo que reconocer", añadió.



Sobre Dembélé y Rakitic



Preguntado por la situación de Ivan Rakitic y Ousmane Dembélé, dos nombres que se barajaron como posible trueque para traer a Neymar, Valverde dejó entrever que son jugadores del Barça.



"Iván es un gran jugador, que ha jugado muchos partidos aquí y nada hace pensar que no vaya a estar aquí", dijo Valverde.



En cuanto a Dembélé, aseguró que "está lesionado, tenemos que esperar a que se recupere y luego ya veremos, pero no voy a comentar nada de Dembélé".



Sobre Luis Enrique y Xana

Valverde, que tuvo un recuerdo afectuoso para el exseleccionador nacional y su predecesor en el Barça, Luis Enrique Martínez, tras el fallecimiento de su hija el jueves, también tuvo palabras de elogio para el francés Antoine Griezmann.



El técnico azulgrana recordó su buen partido ante el Betis el pasado fin de semana, asegurando que "era un partido importante para él porque había muchas bajas, debutaba en el Camp Nou, respondió con garantías, como esperamos de él y esperamos que eso tenga continuidad".



