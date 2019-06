El Madrid no anunció a Hazard y Pedrerol cumplió su palabra: no se presentó a 'Jugones'

Eden Hazard no fue oficializado como nuevo refuerzo del Real Madrid y el periodista Josep Peredrol cumplió su promesa: no se presentó este viernes a la edición de 'Jugones'. El presentador de Atresmedia Televisión no apareció en su set como habitualmente lo hace y fue reemplazado por Guillermo Moreno.

Pedrerol, el rostro visible tanto del espacio deportivo de La Sexta como de 'El chiringuito de Jugones' en Mega cumplió con su palabra, luego de asegurar que si no se concretaba el jueves la oficialización del mediocampista belga al Madrid no estaría en su programa.



" Si hoy no se anuncia el fichaje de Hazard por el Madrid, mañana no presento Jugones", indicó en vivo el periodista que conduce el programa de lunes a viernes por la mañana.



Y 'Jugones' empezó con gran ansiedad y expectativa, con las luces apagadas y con la gran duda de si Pedrerol se presentaría o no. Incluso desde la cuenta en Twitter del 'El Chiringuito' alimentaron las dudas hasta que Guillermo Moreno apareció ante las cámaras.

Y dio la cara

Tras el final del programa, Pedrerol apareció en el programa, totalmente desconcertado, para dar la cara aunque no explicó más. Solo se despidió. Aunque ya antes había publicado un tuit en el que aseguraba haber quedado retratado.



💥💥💥¡MOMENTAZO! @jpedrerol APARECE POR SORPRESA en el PLATÓ de #JUGONES y DA LA CARA tras CUMPLIR SU PROMESA: "He quedado... RETRATADO". pic.twitter.com/EpKCjHo16q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 7 de junio de 2019

