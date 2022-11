La joya española. Pedri es uno de los jugadores más jóvenes que brilla en LaLiga con Barcelona y su identidad con el club siempre ha sido uno de los rasgos que lo caracteriza. Sin embargo, también hubo acercamientos con el clásico rival: Real Madrid. Ante esto, se sinceró en una entrevista y no rechazó la idea de poder haber fichado porque también considera una gran oportunidad.

“Creo que sí. Mi ambición era abrirme paso como futbolista profesional y hubiese sido muy difícil rechazar la oferta de uno de los grandes de la historia de este deporte”, recordó el joven futbolista quien seria uno de los convocados por Luis Enrique para disputar el Mundial Qatar 2022.

Para resaltar su pasión por Barcelona, Pedri también aclaró que fichó por el equipo del cual es hincha y también mencionó que su familia comparte este vínculo. Otro detalle que resaltó es que su interés máximo por los azulgranas se debió a que Andres Iniesta es su ídolo.

“Aquel tren pasó y dos años más tarde acabé fichando por el equipo de mis sueños. El de mi familia y el de mi primer ídolo futbolístico, Andrés Iniesta. Lo he dicho desde siempre, soy del Barça desde niño”, aclaró en declaraciones con la revista ‘Icon’ donde protagonizó la portada.





El Mundial Qatar 2022

En lo que será su primera Copa del Mundo, Pedri se mostró entusiasmado de lograr el título y no pudo evitar fantasear con una posible final y rememorar aquel gol de Iniesta, ídolo de su infancia, que dio la primera estrella a ‘la Roja’.

“Hay que jugar el primer partido, luego el segundo y seguir así hasta donde seamos capaces de llegar. Si es a la final y la acabamos ganando, no me importará quien marque el gol de la victoria, porque me volveré incluso más loco que con el gol de Andrés”, mencionó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor