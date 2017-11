Pepe dejó el Real Madrid esta temporada para enfilarse al Besiktas de Turquía, club con el que ha vuelto a tener los minutos deseados. El portugués, quien también defiende a su selección, quiere volver a ser uno de los mejores defensores del mundo. Anael, su padre, fue muy importante en la carrera del zaguero, quien ha pasado una serie de vicisitudes en la vida.

Lo peor que vivió Pepe fue a los 13 años. Pepe le pegó a un chico que tenía aparato en un partido de fútbol por la Copa Sao Paulo de Fútbol Juvenil. El zaguero reaccionó sin darse cuenta del problema de la víctima. Eso marcó la carrera del futbolista, quien estaba a punto de ser vetado del deporte rey.

"El fútbol era muy difícil en esa época y yo no quería ver a mi hijo acabado. Entonces le dije 'Vamos hasta donde nos deje el fútbol. Si no conseguimos, no te preocupes. Tengo un carro, lo vendo y compramos un taxi para que lo conduzcas. Tendrás un empleo"., contó el padre de Pepe.

Pudo estar con Mourinho

El padre de Pepe confesó que el jugador estuvo cerca del Manchester United, pero al final no se concretó. Tambien hubo ofertas millonarias del fútbol chino, pero el zaguero prefirió quedarse en Europa.

"Pepe es muy organizado y quiere terminar su carrera jugando en un alto nivel. Dijo que jugará hasta los 36 años", expresó Anael en el reportaje.