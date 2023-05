El racismo es un problema que se ha insertado nuevamente en el mundo del fútbol y, el pasado fin de semana, Vinicius Junior volvió a sufrirlo en el partido de Real Madrid vs. Valencia. En Mestalla, los hinchas lanzaron cánticos contra el jugador brasileño, al punto de desatar su ira y una gresca en el campo de juego. Pepe Reina, histórico portero español, que actualmente defiende la camiseta del Villarreal, mostró su postura sobre esta situación, tratándose de un futbolista que ha jugado en Inglaterra, España e Italia.

“Es un problema de valores y educación por parte de todos. A mí no me vale eso de que todo el mundo está en contra mía porque son racistas. E, insisto, condeno cualquier tipo de xenofobia. España no es racista, o no más que otros países al menos, aunque hay actitudes racistas de algunos aficionados y hay que luchar contra ello. Tarugos hay en muchas campos”, comentó en Marca.

Reina también comento que debería de haber mayor respeto hacia la hinchada, evitando provocaciones. A su vez, dejó claro que sí está de acuerdo con las sanciones ante este tipo de situaciones relacionadas al racismo o temas de xenofobia que ‘manchan’ el fútbol.

“Hay que poner sanciones ejemplares, eso me parece perfecto, pero yo opino que no todo es racismo. No es que un hincha sea racista o no, sino que la toman con alguien porque en un momento pueda hablar de más... Nos ha pasado a todos. Como reflexión general: cuanto menos provoques a la grada, cuanto menos provoques a los rivales y menos protestes al árbitro, más respeto vas a tener de todos”, agregó.





Habló con Vinicius Junior

Asimismo, Pepe Reina contó en la entrevista que ha tenido conversaciones con Vinicius Junior cuando coincidieron en partidos de Real Madrid vs. Villarreal. “Le dije que se dedicara a jugar, que se centrara en eso. Se está convirtiendo en uno de los mejores del mundo, pero creo que debe madurar en su comportamiento, en respetar más a los rivales y entender algunos valores no escritos”, comentó al respecto.





El mensaje de Vinicius Junior

Un día después del encuentro entre Real Madrid y Sevilla, el futbolista utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que recopiló los cánticos racistas con los que fue atacado durante la pasada y presente temporada. A su vez, expresó lo siguiente:

“Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable. Deseos de muerte, muñeco colgante, muchos gritos criminales... Todos grabados. Pero el discurso siempre recae en “casos aislados”, “un aficionado”. No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión)”, inicia el mensaje que acompañó el post en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, sostuvo: “Las pruebas están ahí, en el vídeo. Ahora te pregunto: ¿cuántos de estos racistas tenían sus nombres y fotos expuestos en páginas web? Respondo para hacerlo más fácil: cero. Ninguno para contar una triste historia o disculparse públicamente. ¿Qué falta para criminalizar a esta gente? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a La Liga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbarie cada fin de semana?”.

Vinícius Júnior culminó su publicación señalando que “el problema es gravísimo y las notas de prensa ya no sirven. Echar la culpa para justificar actos delictivos tampoco. No es fútbol, es inhumano”, finalizó.

Vinicius Junior publicó video tras sufrir actos racistas en Mestalla. (Video: Instagram)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.