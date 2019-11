Con 32 años de edad y con su atención en otros asuntos organizativos como la Copa Davis, por ejemplo, Gerard Piqué sabe que se encuentra en la recta final de su carrera como futbolista. El central ve cada vez más cerca el retiro, el cual tiene pensado que sea en el 2022 cuando termine su contrato con el Barcelona. Sin embargo, no descarta una retirada prematura si pierde importancia en el equipo.

“Mi último equipo será el Barça. No tengo absolutamente ninguna intención de vestir ninguna otra camiseta porque si estoy jugando al fútbol es básicamente porque he sido culé toda mi vida”, contó Piqué en entrevista con el medio Mundo Deportivo.

Eso sí, advierte que no tiene problemas en anticipar su retiro. “Los contratos están para cumplirlos, mi intención es llegar hasta el 2022, pero no tengo una bola de cristal y no sé si lo voy a poder hacer. Si veo que pierdo importancia o veo que no estoy al nivel no tengo ningún problema en irme antes”, añadió.

El central, campeón del mundo con España en el 2010, apuntó también que vestir de azulgrana fue un sueño que tuvo desde que era niño y que hasta que tenga fuerzas y ganas lo seguirá haciendo.

La actualidad del Barza

Piqué también repasó el presente del Barcelona, al que le está costando ganar los partidos (ha perdido tres), aunque pese a ello, marcha en la cima de LaLiga junto al Real Madrid.

“Sabemos que tenemos que jugar mejor, es algo que sabe todo el mundo dentro del vestuario, pero si vamos primeros, tampoco estaremos jugando tan mal como la gente opina, sobre todo los medios, pero nuestra exigencia siempre es máxima y estamos intentando mejorar en lo que es el juego”, aseguró.

