Un jornada que quedará para la posteridad. Barcelona recibe este sábado a Almería por la fecha 13 de LaLiga Santander en el último partido que afrontará Gerard Piqué como futbolista profesional en el Camp Nou. El jugador, que anunció su retiro a mitad de semana, verá a la afición que tanto celebró sus logros con los botines puestos por vez definitiva.

El histórico catalán saltó al campo de juego minutos antes del duelo para realizar los calentamientos respectivos y recibió la ovación del público. Más tarde, cuando ingresó al lado de sus compañeros, se escuchó arengas a todo volumen. Las gradas del estadio se vinieron abajo, mientras ‘Geri’ respondía con los brazos en alto, visiblemente emocionado.

Este es el sexto partido liguero del aún futbolista de 35 años. También disputó uno en el Trofeo Joan Gamper y dos más en la Champions League, números que ni él mismo tenía previsto, pues ya Xavi le había explicado antes del inicio de curso que no sería titular; sin embargo, ante las lesiones de sus compañeros, se ganó un lugar en la oncena.

Como se recuerda, el pasado jueves defensor central comunicó por medio de sus redes sociales que colgaría las botines, tras el último partido que dispute Barcelona este año, por lo que no culminará la presente temporada.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dijo en un video donde aparecen pasajes suyos a lo largo de su carrera profesional.

Gerard Piqué llegó a la entidad catalana apenas con 10 años, pero entre 2004 y 2008 pasó al Manchester United -club que en la campaña 2006-2007 le cedió al Real Zaragoza-. Con el cuadro británico conquistó la Liga de Campeones en 2008, antes de regresar al club de sus amores.

Con la camiseta culé, el zaguero ha conquistado ocho títulos de la Liga española, siete Copas del Rey y, sobre todo, tres Ligas de Campeones de Europa y tres Mundiales de Clubes.





