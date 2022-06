Gerard Piqué no pasa por el mejor momento de su vida. Desde España informan que el futbolista del FC Barcelona se encuentra atravesando una crisis amorosa por supuesta infidelidad a la cantante colombiana Shakira. Sin embargo, los problemas personales no parecen hacer meya en la cabeza del deportista, que tras entrar en autoevaluación, está más seguro que nunca de que quiere seguir defendiendo los colores del Barça, por lo menos, hasta el final de su contrato, marcado para el 30 de junio de 2024.

Tal como apunta este viernes el diario catalán Mundo Deportivo, el exdefensor del Zaragoza y Manchester United tiene la suficiente fuerza mental y física para seguir compitiendo en el más alto nivel, algo de lo que dudaba la plana mayor azulgrana luego de que el central no pudiera terminar la temporada 2021-22.

Para el novio de Shakira, y padre de Sasha y Milán, las molestias musculares, que hicieron que se pierda varios partidos de la pasada campaña, ya son cosa del pasado. El catalán se encuentra al cien por ciento en lo físico y suficientemente motivado para empezar la pretemporada 2022-23 con la energía a tope.

“El central ya lo advirtió a la dirección deportiva semanas atrás. En el club azulgrana no se tenía esta certeza por las molestias físicas que arrastraba y que le impidieron terminar la temporada jugando. Ahora, en los despachos piensan en la rebaja salarial y algunas informaciones periodísticas estarían apuntando que el jugador podría dejarlo. No sería así. No, al menos, hoy”, publica ‘MD’.

La citada fuente recuerda que Piqué renovó con el Barcelona en 2020 tras la llegada de Joan Laporta a la presidencia. En un gesto de buena voluntad, el central catalán se rebajó el sueldo el año pasado para permitir las inscripciones de Sergio Agüero y Memphis Depay ante LaLiga Santander.

Tal como reflejan las estadísticas, Gerard Piqué, tasado en cinco millones de euros, según Transfermarkt, jugó un total de 39 partidos en la temporada 2021-22 entre LaLiga (27), Champions (5), Europa League (5), Supercopa de España y Copa del Rey.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.