Saben que se va: la 'broma' que le hacen en el United a Pogba por su fichaje al Real Madrid

El nombre de Paul Pogba suena cada vez más fuerte para ponerse la camiseta del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Además de Eden Hazard, con el que se habría llegado a un acuerdo con Chelsea por 100 millones de euros, el volante francés es uno de los pedidos del técnico Zinedine Zidane al presidente Florentino Pérez. Lo considera clave para las aspiraciones merengues en la campaña 2019-20.

En Manchester United parece que ya saben que Paul Pogba terminará siendo parte del Real Madrid, al menos así lo han dado a entender los compañeros del mediocampista en Old Trafford. Según reporta este sábado el diario AS a través de su edición digital, algunos de los jugadores de los 'Red Devils' bromean con el ex Juventus por su traspaso a LaLiga Santander.

"Si te vas allí, no te olvides de mí" o "invítame a cenar cuando estés jugando en el Madrid", son algunas de las cosas que, según el citado medio de la capital española, le dicen algunos de los futbolistas del United a Pogba. Saben que su fichaje por el conjunto de 'Zizou' está cada vez más cerca de llevarse a cabo en las próximas semanas.

Además, hay que tener en cuenta que el volante francés, según reportó el programa Jugones, no tramitó su visa para el viaje del elenco inglés a China para la gira de pretemporada 2019-20. Con ello, alimenta aún más los rumores de su acercamiento a la 'Casa Blanca'.

Por otra parte, Paul Pogba y Manchester United tienen la misión de ganar los tres partidos que restan en la Premier League para clasificar a la próxima edición de la Champions. Tiene pendientes los choques ante Chelsea, Huddersfield Town y Cardiff City (marcha en el sexto puesto con 64 unidades y debe alcanzar como mínimo el cuarto lugar).

