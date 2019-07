¡Estamos todos locos! La millonaria cifra récord que deberá pagar el Real Madrid para fichar a Pogba

Paga capricho. Todo hace un indicar que la llegada de Paul Pogba al Real Madrid es casi un hecho. Luego de que el centrocampista le comunicara a su entorno su deseo de salir de Inglaterra, el conjunto 'merengue' no se ha hecho esperar y rápidamente empezó a mover sus fichas para el arribo del aún jugador del Manchester United. En este sentido, un nuevo dato de la operación salta a luz y dejará a más de uno con la boca abierta. Una locura.



¿De qué se trata? Bueno, según informó este martes el reconocido diario español 'Marca', la interna del Real Madrid ya conoce el precio por el United dejará ir a Pogba: 180 millones de euros. Un auténtico ojo de la cara. Y es que de aceptar pagar dicha cantidad, la 'Casa Blanca' rompería el mercado con la transferencia más cara para cualquier club español en toda la historia.

El club de Manchester negociará el pase de Pogba por una cantidad cercana a los 200 'palos', cifra que saben que hay clubes que no van a alcanzar por tener que hacer otras incorporaciones o por haberse dejado ya parte del presupuesto, como podría ser el caso del Real Madrid, que pese a esto no descarta del todo ir a por el francés. Asimismo, la Juventus también se posiciona como otro de sus posibles destinos. Cualquier cosa podría pasar.



Recordemos que Pogba, de 26 años, llegó a Old Trafford en verano de 2016 por unos 100 millones de euros. En las tres temporadas vividas en el norte de Inglaterra, el galo ha marcado 24 goles en 92 partidos. El nombre del francés ha estado fuertemente vinculado al Real Madrid desde la apertura del mercado de fichajes para la temporada 2019-20. ¿Qué le deparará el futuro?



► Lluvia de millones: el Top 15 de jugadores que más dinero movieron entre sus traspasos [FOTOS]



► Neymar en rebeldía: está será la dura sanción del PSG por no entrenarse para ir al Barcelona



► La ‘novela’ de la sanción a Lionel Messi: ¿cuándo saldría el fallo de la CONMEBOL?



► Operación salida: los diez 'no Galácticos' que Zidane no quiere ver más en el Real Madrid [FOTOS]