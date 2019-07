"Zidane, ¿Y Pogba?": La respuesta del entrenador del Real Madrid que no le cierra las puertas al fichaje

Los rumores de la llegada de Paul Pogba al Real Madrid parecían desvanecerse de a pocos. Manchester United no tiene intenciones de dejar ir al jugador por menos de 200 millones de euros este verano y las opciones se reducen. Zidane tiene claro esto pero no se dará por vencido hasta el último minuto.

Este viernes, en la conferencia de prensa previa al partido entre Real Madrid y Bayern Munich por la International Champions Cup, 'Zizou' fue consultado por la posible firma del francés en los próximos días.

"¿Pogba? Todos en el club sabemos lo que queremos hacer, pero hay que respetar algunas cosas. Sabemos lo que queremos y hasta el 31 de agosto puede haber cambios. Todo puede pasar.” , explicó el entrenador.

"El club y yo estamos trabajando, tenemos planes, sabemos qué queremos y veremos qué puede pasar. Lo que más me interesa e ilusiona ahora es cómo han entrenado mis jugadores y cómo vamos a jugar mañana", agregó.

El agente del francés volvió a referirse a la posiblidad del traspaso ante los medios de prensa italianos hace unos días. El empresario de jugadores visitó este país porque acompañó a Matthijs de Ligt, quien cerrará con la Juventus.

“Todavía no hay nada. ¿Quedarse en el Manchester United? Vivo mi vida día a día, veremos lo que sucede. El fin de esta historia no está escrita. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos”, aseguró Raiola sobre Pogba.



El mercado de fichajes en la Premier League cierra el próximo 8 de agosto, por lo que el Real Madrid tendrá hasta esa fecha para intentar contratar al francés, de lo contrario tendrá que continuar cumpliendo su contrato.

