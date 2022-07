El primer equipo del FC Barcelona ha viajado este sábado a Miami para continuar con su pretemporada. Lo ha hecho con sus grandes fichajes de verano como Franck Kessié o Raphinha, pero sin su entrenador. Xavi Hernández no ha podido tomar el avión a la ciudad del estado de Florida por problemas con su documentación. Según ha explicado el club azulgrana, ha sido por “unos problemas administrativos y de pasaporte”, aunque el diario AS asegura que el asunta va mucho más allá y tiene que ver con sus visitas a Irán.

En su etapa de jugador del Al Sadd de Catar, Xavi Hernández viajó hasta en tres oportunidades en menos de cinco años a Irán, hecho que fue observado por las autoridades de Estados Unidos, que decidieron revocarle el visado y el entrenador del Barcelona no pudo siquiera acercarse al aeropuerto de El Prat.

Conviene recordar que Irán es uno de los países considerados como enemigos de los Estados Unidos, por lo que cualquier visita a una nación que está dentro de este catálogo necesita de una documentación especial que acredite los motivos. Y son precisamente papeles los que Xavi Hernández no ha tenido a la mano para embarcarse a Miami.

La documentación no llegó a tiempo, por lo que el viernes la Embajada de Estados Unidos anunció que el DT egarense no podía viajar este sábado a Miami con toda la expedición azulgrana. Como las autoridades no trabajan los fines de semana, en el Barcelona tendrán que esperar hasta el lunes para mandar a su técnico a la gira por Norteamérica.

Barcelona viajó a Miami para continuar con la pretemporada.





Los descartes de Xavi para la gira





El portero Neto Murara, los defensas Samuel Umtiti y Óscar Mingueza, el centrocampista Riqui Puig y el delantero Martin Braithwaite no han entrado en la lista convocados que el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha dado este sábado para participar en la gira norteamericana.

A la espera de que el delantero Robert Lewandowski se incorpore, ya en Estados Unidos, tras pasar la revisión médica y firmar su contrato como azulgrana para las próximas tres temporadas, Xavi ha convocado a 28 futbolistas para afrontar la gira norteamericana.

Los elegidos son Ter Stegen, Iñaki Peña, Dest, Piqué, Araujo, Sergio Busquets, Dembélé, Pedri, Memphis, Ansu Fati, Nico, Jordi Alba, Ferran Torres, De Jong, Sergi Roberto, Eric García, Aubameyang, Gavi, Pjanic, Collado, Kessie, Christensen, Raphinha. Y los jugadores del filial Arnau Tenas, Pablo Torre, Balde, Ez Abde y Casadó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR