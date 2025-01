Este miércoles se disputará la primera semifinal de la Supercopa de España 2025 entre el Athletic Club y el FC Barcelona en tierras árabes. El equipo vasco, vigente campeón de la Copa del Rey, buscará clasificar a su tercera final del torneo, mientras que los blaugranas, subcampeones de La Liga, intentarán conseguir su 15º título de la Supercopa. El partido será a la 1:00 p.m. (hora de México), 2:00 p.m. ET (Estados Unidos), 8:00 p.m. (hora de España).

El Athletic Bilbao llega en un excelente momento, ocupando la cuarta posición de La Liga y con una racha de 15 partidos invicto. A pesar de tener una plantilla inferior a la del Barcelona, el equipo dirigido por Ernesto Valverde ha mostrado solidez en las eliminatorias directas, habiendo eliminado al Barça en 4 de los últimos 5 enfrentamientos a partido único. Además, los hermanos Williams y otros jugadores clave como Sancet y Guruzeta estarán disponibles para este importante encuentro.

Por su parte, el FC Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, llega con dudas debido a su reciente racha de resultados negativos en La Liga. Aunque los culés dominaron el único enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada (ganando 2-1), su rendimiento en los últimos partidos ha sido irregular. No obstante, cuentan con el regreso de jugadores importantes como Lamine Yamal y Ferran Torres, y buscarán recuperar su mejor nivel para enfrentar al Athletic en una semifinal clave.

Barcelona y Athletic Club se enfrentan por las semifinales de la Supercopa de España 2025. (Foto: AFP / Composición Depor)





¿Cómo ver FC Barcelona vs. Athletic Club en España?

En España, puedes seguir el partido Athletic-FC Barcelona en directo por Movistar Plus+ (M7), Movistar Supercopa de España (M52), M+ #Vamos Bar (304) y LaLiga TV Bar, canales que se encuentran disponibles con Movistar Plus.





¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Athletic Club en Estados Unidos?

La transmisión oficial del partido FC Barcelona y Athletic Club en los estados de California, Florida, Texas, entre otros de los Estados Unidos, estará a cargo de ESPN Plus a partir de las 2 pm ET (11 am PT).





¿Dónde ver FC Barcelona vs. Athletic Club en México?

El partido de FC Barcelona vs. Athletic Club por las semifinales de la Supercopa de España 2025 será transmitido en México de manera exclusiva por SKY Sports en vivo este miércoles 8 de enero.





SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 9 años de experiencia en medios digitales.