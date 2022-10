Un nuevo en la carrera de Quique Setién marcará su segundo paso por LaLiga tras dirigir a Barcelona hace algunas temporadas. El DT de Villarreal admitió que se siente uno de los ‘privilegiados’ por tomar el puesto vacante de Unai Emery quien se fue al Aston Villa. Además, contó que el ‘submarino amarillo’ se acopla con su forma de juego y encajará de manera perfecta.

“No podía venir a un sitio mejor. Me siento una persona muy feliz y tengo una ilusión enorme de estar aquí. He de reconocer que no tenía muchas ganas de entrenar y he dicho no a otras ofertas, pero este es un club familiar y cercano. Me he encontrado un gran vestuario, con grandes futbolistas y un buen grupo y quiero disfrutar con ellos en un club que se ha hecho a sí mismo y está entre los mejores”, dijo.

Sobre su regreso al banquillo comentó que fue algo inesperado asumiendo que solo era una broma. Sin embargo, cambió rápidamente de idea a pesar de mantenerse desconectado por no volver a entrenar. Otro detalle que resaltó es el buen momento del club en los últimos años.

“Este es un club que ha estado cerca de ganar muchas cosas. Yo soy ambicioso y sabéis cómo me gusta hacer las cosas. A los jugadores les he dicho que llevo dos años fuera y que debo ponerme en situación, pero en dos días me pongo como una moto”, indicó.





El mensaje a Barcelona

Con el afán de evitar comparaciones y despejar dudas, Setién se refirió a su paso por Barcelona respecto a la forma de plantear su idea en el campo de juego. El DT contó que su verdadera personalidad no se reflejó en la escuadra azulgrana por diversas razones.

También matizó que las circunstancias de los ‘culés’, el último club al que dirigió, fueron diferentes a lo que ha había vivido con anterioridad. “Allí no fui yo, no pude serlo, pero me queda la experiencia y de ellas uno sale siempre reforzado”, continuó en la conferencia de presentación.





