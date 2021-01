No solo no es su mejor momento, es tal vez, el peor momento de su carrera. El delantero colombiano vive una pesadilla en el club turco con las lesiones, luego de que el último fin de semana volviera a caer. Su futuro ya no solo se lo plantea la prensa, sino el propio jugador, que ha decidido regresar a España. Radamel Falcao busca la cura a tanta lesión.

Si hace no mucho tiempo, el Galatasaray informó a Falcao la intención de rescindir contrato (pero no hubo acuerdo), ahora la situación del ‘Tigre ha vuelto a dar otro giro: ha viajado a España para tratar su lesión y meditar su continuidad en el club.

“Vive una situación de desgracias. Dejé que lo trataran en España. Tiene un gran carácter y es un futbolista importante. No hay nada que decir sobre su calidad. Creo y sé que Falcao se siente más triste que nadie porque no puede ayudar al equipo”, dijo el técnico del equipo turco Fatih Terim.

“Me reuní con él durante 45 minutos. Esta camiseta siempre será suya, pero lo respetaremos si tiene otra decisión en mente. Falcao es uno de nuestros jugadores más valiosos, independientemente de que juegue o no”, agregó el DT con respecto a la situación del delantero.

El colombiano ha jugado únicamente 30 partidos con el Galatasaray desde su llegada en septiembre de 2019. Se ha perdido un total de 25 encuentros por las lesiones.

No va a la MLS

¿Qué fue lo que pasó? La irrupción de un nuevo director deportivo en el club de la MLS acabó con esa opción para el delantero colombiano, que no es del agrado de este directivo, como sí lo era el anterior y que ya tenía prácticamente todo hecho con el ‘Tigre’.

Ahora, por el momento se desconoce si finalmente podrá hacerlo como parecía cuando surgió la posibilidad de recalar en el Inter de Miami.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR