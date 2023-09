Real Madrid, catorce veces campeón de Europa, cuenta con millones de fanáticos en todo el mundo; entre ellos, también se encuentran famosos que practican otros deportes ajenos al fútbol, como es el caso de Rafael Nadal. Y es que el popular tenista español se ha referido en distintas ocasiones al conjunto ‘merengue’, revelando estar muy al tanto de su actualidad. Así pues, este lunes, reapareció entre cámaras y se animó a contar cómo ve el presente de la institución. Asimismo, sorprendió con su respuesta tras ser consultado sobre el interés del cuadro blanco por Kylian Mbappé.

‘Rafa’ inició la entrevista hablando sobre la opción de algún día ser presidente del equipo español. “No tengo ese sueño pero sí me gustaría. Pero a día de hoy tenemos el mejor presidente posible. Luego, la vida da muchas vueltas y hay que plantearse si está uno capacitado para ciertas cosas. Creo que no cumplo los requisitos para serlo”, mencionó para Movistar Plus+.

En relación al último mercado de pases, el tenista destacó las decisiones tomadas por la directiva de la institución, sobre todo por la contratación del inglés Jude Bellingham. “Se ha hecho un fichaje espectacular”, aseguró Nadal.

Eso sí, el español también recordó la novela que se vivió con Kylian Mbappé en las últimas ventanas de transferencias y aseguró que espera que el francés se vista de blanco en un futuro. “Yo sí, yo no tengo ningún problema con Mbappé. Todo lo contrario. Yo feliz de que viniera. Claro que me gusta Mbappé. Sólo faltaría. ¿A quién no le gusta Mbappé?”, señaló.

¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?

Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.