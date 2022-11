No cabe duda que uno de los fichajes más caros de esta temporada en el FC Barcelona ha sido el extremo brasileño Raphinha. Y es que en el pasado mercado de pases, el elenco catalán desembolsó 58 millones más 7 en variables al Leeds United para hacerse con los servicios del atacante sudamericano. Sin embargo, pese al buen inicio que tuvo con los culés, el jugador no está jugando al nivel que se esperaba. Incluso, él mismo lo ha reconocido en una reciente entrevista para un medio español.

Si bien los delanteros siempre tienen un objetivo en la cabeza, el cual es marcar todos los goles posibles, el delantero no está consiguiendo que sus disparos ingresen a portería en las últimas treces jornadas de LaLiga desde su último gol al Sevilla. Ante ello, el extremo es consciente de su aportación goleadora reconociéndolo públicamente.

“Confieso que para mí está siendo un poco duro. Soy delantero y me gusta marcar y asistir. Sólo he marcado un gol en toda la temporada oficial y eso te toca. Pero estoy adaptándome. Mis compañeros me están ayudando mucho y estoy trabajando para que esta adaptación sea rápida”, confesó Raphinha en una entrevista para la Cadena SER.

Eso sí, el brasileño también aprovechó para referirse al trabajo que viene haciendo Xavi Hernández en el banquillo del FC Barcelona. “Muy bien, era una referencia como futbolista y está intentando imprimir su sello y aplicar su idea y hacer cambios. Siempre jugamos para ganar y vamos a pelear por todos los títulos”, apuntó.

Sobre la salida de un referente como Piqué

En el último encuentro ante Almería se vivió un momento que quedará en la historia del club catalán. Y es que a los 83′ del partido, Gerard Piqué abandonó el terreno de juego del Camp Nou, poniéndole fin a su carrera deportiva. Sobre ello, el delantero fue contundente: “Fue especial porque es el adiós de un ídolo, una referencia. Es difícil no llorar en momentos así, siempre imaginas que tu pasarás por esto algún día, una despedida siempre emociona”.

Asimismo, sostuvo: “Parece que está lejos, pero esto le llega a todo el mundo... Ahora sabemos que se va un referente para todos. No lo intuía, no lo sabía... Fue decisión de él, no nos quiso preparar, fue sorpresivo”.

Finalmente, Raphinha habló sobre la polémica que se generó con los bailes de Vinicius Junior, su compañero en la Selección Brasileña. “Me gusta que todos los brasileños bailen, como Vini. No bailo mejor que él. También bailaba Ronaldinho o Neymar y no se habla de ellos, nosotros siempre bailamos”, concluyó.





