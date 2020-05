No tiene preferencias por ninguno de los dos grandes de LaLiga Santander. La temporada 2019-20 todavía no termina y los números de Raúl Jiménez son para destacar: 22 goles y 10 asistencias con la camiseta del Wolverhampton. El delantero, gracias a la producción en este curso, se ha convertido en el objetivo de las mejores instituciones del fútbol europeo.

En una entrevista con la cadena internacional ESPN, el mexicano admitió que conoce del interés de clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea y Arsenal por las publicaciones periodísticas que salen de Inglaterra y las repercusiones que hay en redes sociales sobre los rumores.

“Me entero a través de las redes sociales. Ya me pusieron en el Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Arsenal y todos los días sale un nuevo equipo que me quiere. Tengo que estar tranquilo”, explicó Jiménez en la conversación.

El azteca admitió que están mencionándole con clubes importantes gracias al trabajo que está realizando hasta ahora. “Si están hablando de mí es porque estoy haciendo bien las cosas. Me gustaría continuar en Inglaterra, estoy contento, adaptado y me gusta la idea de quedarme en la Premier League”, añadió.

Eso sí, Raúl sugirió que, si los grandes de España la hacen una propuesta, no se lo pensaría dos veces. “Si me dices que mañana llega una oferta del Real Madrid o Barcelona, es obvio que no dejas pasar esa oportunidad”, manifestó.

Jiménez, sin embargo, está dispuesto a analizar opciones si tuviera la oportunidad de salir de los ‘Wolves’. “Creo que tomé la decisión correcta de venir aquí y no me arrepiento. Dejar las puertas abiertas para cualquier cosa es lo más importante”, afirmó.

Mientras tanto, el ‘9’ desea cumplir con los objetivos de su equipo. “Estamos luchando por la Liga de Campeones, estoy feliz y soy un jugador importante para los aficionados y para el equipo. Estoy abierto a lo que venga, pero eso no me impide dormir”, sentenció.

