Tras dos años, el Rayo Vallecano regresó a Primera por la puerta grande, remontando un 1-2 en Girona y con héroes inesperados, como lo fue Luca Zidane. El portero, criticado en la primera final por no salir a por el balón en el primer tanto y después por no atajar un disparo que era ‘parable’ en el segundo, se alzó como una de las figuras. Y su padre, Zinedine Zidane, no estuvo ajeno.

Ya el extécnico del Real Madrid había asistido al duelo en Vallecas de hace unos días, y si bien el partido del domingo lo vio por televisión, lo siguió atento y alentó como un hincha más al equipo rayista a través de un mensaje para su hijo.

Zinedine presumió orgulloso en Instagram de las paradas de su hijo, publicando una de esas atajadas con con la exclamación “Bravo ‘Lucatelli’.

El francés, que había sido suplente durante la mayor parte de la temporada, tuvo que asumir responsabilidades en el playoff ante la ausencia de Stole Dimitrievski, con Macedonia del Norte en la Eurocopa 2021, y respondió.

Uno de los ‘milagros’ de Luca se dio cuando el Rayo ganaba 1-0 y el Girona tuvo el empate en los pies de Arnau. Pero el galo, rápido como nadie, achicó y evitó la igualdad.

Remontada

El partido entre Rayo Vallecano y Girona tenía un antecedente que hacía que los de Luis Advíncula lleguen en desventaja al choque de revancha, luego de perder (en casa) por 2-1 ante el rival en la final de los Play Offs. Sin embargo, supieron como reponerse, aunque la tarea no fue nada fácil.

Álvaro García (a los 7′ el primer tiempo) y Óscar Trejo (46′ de la primera etapa), fueron los encargados de los goles del histórico triunfo del equipo de Vallecas, el mismo que no pudo llegar al pitazo final con el partido controlado, misión que se complicó aún más con la expulsión de Emiliano Velázquez a los 10′ del complemento.

