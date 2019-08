El futuro es ahora: la generación del siglo XXI que irrumpe en el Real Madrid [FOTOS]

Si bien Eden Hazard ha sido la gran apuesta de la temporada en el Real Madrid , el club 'blanco' no solo tiene la mira puesta en recuperar terreno tras la desastrosa temporada anterior, sino en ganarlo de cara a las próximas campañas. Para eso, Florenitno Pérez no para en su nueva política de fichar a jóvenes talentos que ya vienen haciéndose de un nombre.

Si solo Vinicius Junior ya había dado muestras de su gran valía el curso pasado, la pretemporada ha dejado claro que Take Kubo y Rodrygo Goes también aportarán mucho en la plantilla, aunque por el problema de extracomunitarios seguro alternarán en el Castilla.



Aun sí, a la fecha el Real Madrid cuenta con 10 jugadores de 23 años, que garantizan, o al menos eso busca el club, el plan a un futuro no muy lejano en el que estos futbolistas podrán sostener al equipo.

