"No te vayas al Atlético": así recibieron los hinchas del Real Madrid a James Rodríguez [VIDEO]

James Rodríguez tiene una sonrisa de oreja en su rostro y todo se debe a que ha vuelto a vestirse de corte con la indumentaria del Real Madrid. El volante colombiano fue comunicado este lunes que se quedará en el primer equipo para la temporada 2019-20 y ya está a las ordenes del técnico Zinedine Zidane. Los hinchas también están alegres por su regreso.

Estos fueron en masa a la ciudad deportiva Valdebebas al conocer que James Rodríguez seguirá siendo del Real Madrid , al menos por un año más. Se mostraron felices al ver al volante colombiano llegar para entrenarse junto a Casemiro y Éder Militao, quienes también recién llegaron.

" James, quédate. No te vayas al 'Aleti'. Sobre todo allí no te vayas", fueron lo que algunos hinchas del Madrid le gritaron al jugador, quien no se detuvo para firmar autógrafos y tomarse fotos con sus simpatizantes.

Así fue el recibimiento de los hinchas blancos a James Rodríguez. (AS)

Hay que tener en cuenta que tanto el Atlético como Napoli estuvieron más que interesados en contar con sus servicios. Sin embargo, ante la lesión de Marco Asensio, los merengues optaron por confirmar su continuidad.

Se espera que James Rodríguez no esté para el partido de este martes entre Real Madrid y Tottenham por la Audi Cup. El colombiano recién vuelve de vacacaciones y debe ponerse a punto.

