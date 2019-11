En la temporada pasada, Brahim Díaz fue un jugador que fue usado por los tres técnicos del Real Madrid (Julen Lopetegui, Santiago Solari y Zinedine Zidane). Sin embargo, para esta campaña ha pasado a un segundo plano no solo por sus lesiones, sino también debido a que ‘Zizou’ le ha quitado la confianza y ha apostado por otros jugadores Federico Valverde y Rodrygo Goes.

Real Madrid ve con buenos ojos que Brahim Díaz, quien llegó a la ‘Casa Blanca’ procedente del Manchester City, se marche del club en condición de cedido para coger experiencia y ganar minutos. Es por ello que, ante esta necesidad, el cuadro del Rayo Vallecano ha tocado la puerta merengue con tal de llevarse al ex mediocampista de los ‘citizens’. Así lo reportó este lunes la cadena Ser.

El citado medio español sostiene que el Rayo, que actualmente juega en la segunda división española, tanteó al Real Madrid en la búsqueda de contar de Brahim. Sin embargo, de manera rápida el jugador respondió con un “no” rotundo. Lo que espera es que Zidane le dé chances y poder coger, nuevamente, ritmo de competencia en LaLiga Santander.

Brahim no quiere ser ave de paso en Real Madrid

Se indica que el ex jugador de los ‘citizens’ vería como un gran retroceso en su carrera profesional el firmar contrato con un club que no sea de la primera división, sea de cualquier país del Viejo Continente. De no alternar en lo que queda de campaña, sí vería una salida en el mercado de verano europeo 2020 como préstamo.

De otro lado, el primer equipo del Real Madrid tendrá una para debido a la fecha FIFA 2019 de este mes de noviembre. Los dirigidos por el técnico Zinedine Zidane volverán a la acción el sábado 23 frente a la Real Sociedad en condición de local.

