Es un hecho: Manchester United decidió que no negociará con Real Madrid por Bale en 2020

Gareth Bale no tiene un buen momento en Real Madrid. Está alejando de los terrenos de juego por una lesión y los hinchas merengues lo tienen en la mira de sus críticas al, nuevamente, no mostrar su mejor nivel en los últimos meses. En contraparte, Rodrygo Goes, joven brasilero y reciente fichaje, ha ganado enteros y recibido oportunidades de parte del técnico Zinedine Zidane en los cotejos más recientes.

En el verano europeo pasado, Gareth Bale era uno de los objetivos claros del Manchester United para sacarlo del Real Madrid. La directiva del cuadro inglés incluso conversó con los merengues para tasar su traspaso, pero no llegaron a un acuerdo. Hay voces para la próxima temporada, pero parece que esto es imposible prácticamente, al menos para el diario Daily Mirror.

Sucede que el citado medio inglés menciona que la dirigencia del Manchester United ha descartado por completo a Bale para que sea su flamante fichaje para la próxima temporada. En la tienda de Old Trafford lo tienen más que claro y no invertirán una gran cantidad de dinero en un jugador que únicamente tiene chispazos de buen fútbol.

Gareth Bale, cada vez más fuera del Real Madrid en el futuro

Es más, se añade que el ex jugador del Tottenham y Southampton bien podría tomar rumbo a la Superliga China, a la que pudo llegar hace algunos meses. Hay que tener en cuenta que el Jiangsu Suning lo tuvo entre ceja y ceja, pero finalmente la operación con la 'Casa Blanca' no llegó a buen puerto.

Justamente, Gareth Bale ha tomado vuelo rumbo a Londres, según el programa El Chiringuito, luego de tener permiso de parte del comando técnico del Real Madrid. Presenta una lesión muscular, aunque el club no ha dado parte médico oficial debido a la negativa del atacante en mostrarla.

