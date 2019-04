Los descartados de Florentino Pérez: las seis bajas del Real Madrid para el mercado

No hay vuelta atrás para Florentino Pérez en el mercado de fichajes. El presidente del Real Madrid traerá algunos cracks, mientras que desechará otros futbolistas que no los tomará en cuenta para la plantilla de la temporada 2019-2020. Zinedine Zidane ha dado OK a la hoja presentada con los descartes tras una temporada para el olvido. Hay una lista de consagrados, pero por sobre todo unos futbolistas que nunca dieron la talla en el Santiago Bernabéu.



Isco, Casemiro, Mariano Díaz, Marcos Llorente, Dani Ceballos y Gareth Bale no serán tomados en cuenta para la próxima temporada, pese a que aún tiene contrato con los madridistas. La prioridad es venderlo para hacer ‘caja’ para los fichajes de la próxima temporada. El caso del malagueño es claro, luego de que Sergio Ramos haya aprobado también su salida, con lo que se espera recibir una oferta de 60 millones de euros por su pase a otro equipo top.



Mientras que Bale tendría ofertas de la liga inglesa, el panorama es un poco más complicado para el resto de jugadores (Casemiro, Mariano Díaz, Llorente y Dani Ceballos). No se ha hablado ni rumoreado con el futuro de los mencionados para el mercado de pases, por lo que las negociaciones serán más complicadas frente a clubes que no apuestan por ellos.



Con el empate del Real Madrid ante el Leganés , la crisis madridista tan solo se agranda más: tienen que irse varios futbolistas para que vengan otros que den nuevos aires y, sobre todas las cosas, buen fútbol que lleve de bueno al público al Santiago Bernabéu.



