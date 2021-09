Real Madrid no obtuvo respuesta del Paris Saint-Germain en la última oferta que hizo por Kylian Mbappé. A pesar de que los blancos ofrecieron más de 200 millones de euros por la transferencia del delantero francés, los parisinos no dieron luz verde a la operación. Semejante situación haría que un club renuncie a las negociaciones. Sin embargo, no es el caso de la institución que preside Florentino Pérez. De acuerdo al diario ‘ABC’ de España, el trece veces campeón de Europa volverá a la carga por ‘Donatello’ en enero de 2022, cuando le queden menos de seis meses de contrato con el PSG.

Según la citada fuente, amparándose en el reglamento de la FIFA que permite a los futbolistas hablar con cualquier club cuando tenga menos de un semestre de vínculo, Real Madrid negociará directamente con Mbappé, el padre y el representante de este. PSG no podrá interponerse.

El club de la capital española pondría sobre la mesa un contrato por seis temporadas, de 2022 a 2028. Por cada año, el Madrid ofrece un salario de 30 millones de euros, una cifra que supera ampliamente lo que percibe en el París Saint-Germain (18 millones).

Para terminar de convencer a Mbappé y su entorno, Real Madrid, siempre según ‘ABC’, ofrecerá al padre y representante del futbolista una prima de 60 a 80 millones de euros que podrá repartirse con su hijo. Será una forma de compensar su llegada a costo cero desde la Ligue 1 francesa.

PSG no se va a rendir

Si bien Mbappé ha dejado muy claro a los altos mandos del París Saint-Germain que no tiene intención de renovar contrato, los jeques no están dispuestos a tirar la toalla. Si el Real Madrid le ofrece 30 millones de euros por temporada, los parisinos están dispuestos a darle 50 ‘kilos’ por la prolongación del vínculo.

“El PSG le ofrecerá alrededor de 50 millones de euros netos, el mejor pagado del equipo por encima de Messi, y por dos temporadas más, la que le queda y dos más”, reveló el conocido periodista José Álvarez de ‘El Chiringuito’.





