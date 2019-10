Sabe lo que quiere: Achraf Hakimi confesó que sigue todos los partidos del Real Madrid

► Empiezan las buenas noticias en Barcelona: Ansu Fati vuelve a los entrenamientos pensando en Sevilla



Mientras que en el Real Madrid Zidane sufre con las bajas en el primer equipo, en especial por la banda izquierda donde Ferland Mendy volvió a caer lesionado y Marcelo apenas está saliendo de unas molestias musculares (jugó el segundo tiempo ante Brujas), en Alemania, en Dortmund para ser exactos, un jugador que aún le pertenece a la 'Casa Blanca' ha disputado el miércoles, tal vez, el mejor partido de su carrera profesional: Achraf Hakimi , el polivalente lateral figura en el triunfo del Borussia ante el Slavia Praga.

El marroquí de 20 años fue uno de los puntos altos de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, al completar un doblete y darle su primera victoria al equipo alemán en el Grupo F, en Praga. Y su buena actuación, desde luego, como todas sus presentaciones, son seguidas de cerca desde el Bernabéu, a donde podría volver el otro año luego de que se cumpla su préstamo en el Signal Iduna Park.



Precisamente, sobre su futuro y la posibilidad de volver a vestir de blanco, Hakimi reveló que siempre está pendiente del Madrid, aunque está concentrado, por ahora, solo en el Borussia.

" Veo todos los partidos. No estoy preocupado por la situación que atraviesan, el Madrid debe mejorar y tener paciencia", dijo el futbolista a la Cadena Cope.



"Este tipo de cesiones sirven para eso, para ganar confianza y crecer como jugador. No es algo que dependa de mí. Yo voy a seguir trabajando para que otras personas decidan. Me queda un año más de contrato de cesión con el Dortmund y luego tienen que hablar entre clubes. Jugaré dónde me necesiten", añadió.



El lateral izquierdo fue cedido al conjunto alemán a inicios del curso por dos temporadas, que vencen en julio del 2020 y no existe en el contrato alguna cláusula que lo libere a mitad de cesión, ni opción de compra para el Borussia.

