El Real Madrid es un club tan grande que ni los políticos del país más poderoso del mundo pueden resistirse a vestir sus colores. Ese es el caso del alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, que tras un tiroteo en la ciudad del estado Pensilvania salió a brindar una conferencia de prensa nada menos que con la camiseta del campeón de LaLiga y Champions League. En un hecho que ha revolucionado las redes sociales, la autoridad en Estados Unidos habló ante los medios de comunicación con la alterna de la temporada 2021-22. Todo un fenómeno que no ha tardado en viralizarse.

Luego de un tiroteo que dejó tres muertos y 11 heridos, precisamente el 4 de julio, cuando se celebró el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el alcalde Kenney lamentó los hechos ocurridos. Sus palabras llamaron a la reflexión y la forma en que iba vestido, la atención de todos.

Al ser preguntado por la camiseta del Real Madrid que llevaba puesta, el edil demócrata ha afirmado que hace poco ha visitado la capital española y que “es genial” porque “se puede andar por la calle sin peligro a la 01:00 de la madrugada”. Elogios para la seguridad de Madrid.

El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, comparece ante los medios para valorar los ataques armados sufridos en su ciudad.



«Madrid es genial, estuve allí hace poco y se puede andar por la calle sin peligro a la 1 de la madrugada»#Madrid #seguridad @AlmeidaPP_ @ppmadrid pic.twitter.com/a2DhuacIdH — @ppbarajas (@PPBarajas) July 6, 2022

En medio de lo que fue el lamentable tiroteo, Jim Kenney también fue consultado sobre la seguridad de cara al Mundial United 2026, en el que Estados Unidos participará como uno de los anfitriones y Filadelfia como sede.

“Estoy preocupado todos los días, no hay un evento o un día en el que no me acueste por la noche, mire el techo y me preocupe por cosas. Así que todo lo que hemos tenido en la ciudad durante los últimos siete años me preocupa”, ha afirmado el alcalde.

“Estoy esperando que suceda algo malo todo el tiempo. Seré feliz cuando no esté aquí, cuando no sea alcalde y pueda disfrutar de algunas cosas”, ha agregado la autoridad del estadio de Pensilvania.





