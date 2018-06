El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri , aseguró este miércoles que rechazó "educadamente" una propuesta del Real Madrid , que le contactó después de que el francés Zinedine Zidane anunciara su dimisión como entrenador del club.



"Hablé con el presidente (del Juventus, Andrea Agnelli) y le dije que no iba a irme. Estoy muy feliz de quedarme en el Juventus y por eso he dicho educadamente que no al Real Madrid " , dijo Allegri en una entrevista publicada por el equipo turinés en su página web.



Massimiliano Allegri explicó que el objetivo para la próxima temporada es conquistar el octavo "Scudetto" (título liguero) consecutivo e intentar llegar hasta el final en la Liga de Campeones.



"El objetivo, como siempre, es llegar a marzo en juego en todas las competiciones. Tenemos el octavo 'Scudetto' por ganar y hay que hacerlo bien en la Copa Italia y en la Liga de Campeones" , aseguró.



"La 'Champions League' no es y no debe ser una obsesión. Pero

queremos llegar hasta el final también en la próxima campaña, yendo paso a paso" , agregó el técnico, que perdió dos finales europeas en los últimos 3 años, contra el Barcelona (2015) y el Madrid (2017).



FUENTE: EFE