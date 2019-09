Agarra vuelo: Alphonse Areola debutaría en la portería del Madrid ante Osasuna el miércoles

► Sorpresa: Lionel Messi elegido el FIFA The Best 2019 por encima de Van Dijk y Cristiano



Sorpresas ante la seguidilla de partidos. Zinedine Zidane tiene el derbi frente al Atlético de Madrid como el partido más importante de esta semana, pese a que los 'blancos', antes, tendrán que defender la punta ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. Ante la proximidad de los encuentros, el técnico francés medita realizar cambios en el once titular de su Real Madrid y estos empezarían en la portería.

Según adelantan desde España, Zidane daría descanso a Thibaut Courtois el miércoles y así se daría el esperado debut del guardameta francés Alphonse Areola , muy criticado en la última semana por publicar una foto con Mbappé luego de la paliza del PSG por la Champions League.



Pero fuera de ese episodio, por el cual Areola se vio obligado a disculparse, el portero sumará sus primeros minutos como madridista en LaLiga Santander, donde por ahora manda el Madrid (comparte la cima con el Athletic) luego de u gran triunfo en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.

Defiende la punta

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu reforzado al amparo de su triunfo en Sevilla, donde sin gran juego pero con compromiso defensivo y trabajo colectivo resurgió de las cenizas de París. Debe demostrar si fue un repunte o un espejismo. Recibirá al recién ascendido Osasuna, el otro equipo que aún no conoce la derrota en esta Liga y que ha mostrado precisamente esas mismas características para lograr un triunfo y cuatro empates.



A la vista del derbi del sábado en el Wanda y de la posible recuperación de algunos de los lesionados podría Zidane introducir varias novedades en el once inicial, más teniendo en cuenta que en París y en Sevilla jugaron prácticamente los mismos. No puede encarar el partido el Real Madrid con confianza alguna, sobre todo después de que el Valladolid ya arrancara unas tablas del Bernabéu y que el Levante las rozara aún tras ir perdiendo por 3-0.



Para el equipo de Jagoba Arrasate significa mostrar su proyecto y su ambición en un escaparate de la magnitud del coliseo madridista, donde no vence desde que el 11 de abril de 2004 el conjunto que dirigía el mexicano Javier Aguirre superó por 0-3 al Real de los 'Galácticos'.



