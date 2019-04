Zidane dejaría ir a uno de sus engreídos: lluvia de millones por este crack que el Real Madrid solo quiere prestar

Real Madrid , así como tiene en mente sumar refuerzos, también planea muchas bajas en su plantilla para la próxima temporada, en la que buscará recuperar el terreno perdido que dejó al queda eliminado de la Champions y viendo cómo el Barcelona alza su octavo título en los últimas once temporadas. Una de sus jóvenes promesas que dejaría ir sería Marco Asensio.

El mallorquino que 23 años es de las canteras del club y el Madrid sabe todo el potencial al que puede llegar su jugador. Es por eso que, según el representante de Asensio, Horacio Gaggioli, el Real Madrid no está dispuesto a venderlo y ha rechazado ofertas por valor de hasta 180 millones de euros.



Pero, ello no quiere decir que también le cierre las puertas a un préstamos. Una de las políticas del club madrileño es poner a préstamos a muchos de sus jóvenes cracks para que agarren ritmo, continuidad y retornen más maduros y con recorrido al club, para así tomen protagonismo y no solo alternen como segunda opción. Y Asensio tiene el potencial para romperla en cualquier club, como la Juventus o el Liverpool, que se suman a la lista de pretendientes para colocar al volante entre sus filas.



Liverpool es quien más cerca estaría. El club inglés mostró más interés en el jugador, pues sabe que su ataque podría estar mermado para la próxima temporada. Tanto Sadio Mané como Mohamed Salah, podrían dejar el club de 'The Beatles' al finalizar la temporada, pues son muchos los clubes que los pretenden y uno de ellos es el propio Real Madrid.

