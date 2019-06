Real Madrid no lo esperaba: Álvaro Morata le dio tremendo 'mazazo' por su fichaje al Atlético

Álvaro Morata pasó por el filial del Real Madrid , el Castilla, pero muchos no conocían que tuvo pasado en las divisiones mejores del Atlético de Madrid. Allí, por ejemplo, compartió vestuario con el portero David De Gea y ante sorpresa de muchos, en el mercado de fichajes de enero de este año salió del Chelsea en condición de cedido y llegó al equipo que dirige Diego Simeone.

A palabras de Álvaro Morata, ha recuperado la vida en Atlético de Madrid. Considera que ha sido más que positivo su marcha del cuadro 'blue' y posterior llegada al Estadio Wanda Metropolitano. Este jueves dio una entrevista al portal Goal y tuvo declaraciones que no gustarán para nada al Real Madrid.

"La verdad que me gustaría retirarme en el Atlético. Mi arribo fue algo complicado (por su paso por el Madrid), pero la gente me lo ha hecho más fácil. No habría más premio que estar aquí muchísimos años. ¿Si en la próxima temporada vuelvo a Inglaterra? Prefiero seguir defendiendo esta camiseta", apuntó Morata, también ex delantero de Juventus.

Asimismo, dio cuenta de la gran ayuda que ha sido Simeone en los últimos meses. "Cuando firmé contrato, en un momento solo hablamos los dos. Es imposible que el no te saque el 100% de tus habilidades. Siempre quiere que des un paso más y me dijo que tendría mucha responsabilidad en el club", añadió.

Por lo pronto, la intención de Álvaro Morata es continuar su carrera profesional en el Atlético. Tiene aún un año de contrato con el cuadro español, en tanto que con los 'blues' su vínculo va hasta mediados de 2022. ¿La dirigencia que dirige Enrique Cerezo lo comprará?

