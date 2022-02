El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no reveló si Karim Benzema entrará en la convocatoria para los cuartos de final de Copa del Rey ante el Athletic, aunque insistió en que no van a arriesgar con el delantero francés porque “no es una final de Champions”, al mismo tiempo que analizó el encuentro como un duelo “muy difícil en un ambiente extraordinario” en el que tendrán que “sacar lo mejor” para ganar.

“Todavía no lo sabemos porque hasta ahora Benzema ha hecho trabajo individual, tiene buenas sensaciones, va a entrenar con el equipo y después del entrenamiento tomaremos la decisión de si viaja y juega, hablaremos con los doctores. Arriesgar no lo vamos a hacer. Si el jugador tiene el alta médica jugará y si no lo hará otro”, dijo en rueda de prensa.

Ancelotti fue claro con la situación de Benzema, que llega muy justo al partido tras recuperarse de una lesión muscular. “No vamos a arriesgar porque no es una final de la Champions, ahí puedes arriesgar con un jugador, pero a mitad de temporada correr riesgo de recaída no vamos a tener”.

El entrenador italiano dejó en claro que la decisión de alinearlo no pasa por él, sino de cómo se sienta su jugador: “Benzema lo conoce y si no se encuentra bien no va a jugar. Si no juega no significa que lo dejamos fuera para el París Saint Germain. Si no juega es porque no puede”, explicó.

De esta manera, confirmó indirectamente el técnico madridista que si a última hora de la tarde el nombre de Benzema figura en la convocatoria es porque viaja a Bilbao para ser titular en punta de ataque.

“La decisión es bastante sencilla, si se encuentra bien va a jugar y si no, se queda en casa, porque sin estar al cien por cien meterlo en un partido que nos va a exigir mucho no tiene sentido. Si viaja es porque se encuentra bien”, sentenció.

