El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, descartó este viernes que hubiera algún tipo de problema con un jugador en el que tiene “mucha confianza” como Dani Ceballos tras el enfado de éste antes de salir ante el Alcoyano, aunque sí reconoció que, más allá de lo deportivo, las generaciones de ahora parecen tener “menos respeto a la autoridad”.

Las imágenes televisivas captaron un gran enfado del centrocampista con el técnico antes de salir al campo para los últimos minutos del duelo de Copa del Rey, en lo que era su primer partido desde que se lesionase en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, el italiano le restó importancia al asunto.

“Lo que pasó es lo que le pasa a un jugador que tiene ganas de jugar y de volver. Quería darle minutos, pero como le expliqué, no era el partido más indicado para él tras la lesión y en un campo donde podía tener problemas”, remarcó Ancelotti en rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el Valencia.

Luego, cuando ya decidió a meterle cuando “quedaban cinco minutos”, el utrerano tuvo que esperar “más” y ya vio que se “enfadó”. “Le dije que podía tener razón y que a lo mejor había esperado demasiado, pero después todo está bien, sabe que tengo mucha confianza en él”, subrayó.

Antes de ser preguntado por este tema, el de Reggiolo fue cuestionado por cómo era su relación como futbolista con sus entrenadores. “Creo que esto no es un tema deportivo, es social, han cambiado las generaciones. El respeto que le tenía a mi padre no es el mismo que el que me tiene mi hijo porque ha cambiado el mundo, pero no es más complicada, es más distinta. Es una generación que tiene menos respeto a la autoridad”, sentenció.

Desde el entorno del jugador, según la ‘Cadena COPE’, señalan que la relación de Ceballos con el técnico Carlo Ancelotti es perfecta y no hay ningún problemas entre ambos. La reacción de Dani Ceballos se debe a su ausencia de cinco meses fuera de los terrenos de juego y estaba ansioso por jugar.

