Tras 'blooper' en el Bernabéu: el mensaje de disculpa más íntimo de Areola al vestuario del Real Madrid

Alphonse Areola fue titular en la victoria del Real Madrid ante Granada y protagonizó un terrible error que casi le cuesta el partido a los suyos. El francés quiso salir jugando, pero cometió un penal que pudo significar la remontada del equipo granadino.



Al respecto, según el sitio partidario 'Defensa Central', el exportero del PSG se sintió muy afligido ya que era consciente de que semejante 'blooper' le pudo costar el partido al Madrid. Es por eso que no dudó disculparse ante sus compañeros.



Areola se sintió responsable del gol y ofreció disculpas, hecho que fue muy bien valorado por Zidane y el capitán Sergio Ramos.



"Areola se marchó entristecido ciertamente, y por ello, decidió pedir perdón tanto a Zidane como al resto del equipo en los vestuarios. El técnico francés, agradecido, le dio su apoyo y confianza de que un error lo tiene cualquiera, aunque sea jugador del Real Madrid", publica la citada fuente.

Zidane lo respaldó públicamente

" No tengo nada que hablar con él porque ya sabe que ha hecho un pequeño error y no hace falta añadir más ", manifestó Zidane en rueda de prensa tras el 4-2 sobre el Granada.



" Si vemos todo el partido, lo ha hecho muy bien. No solo por estar firme ante los tiros, si no que ha hablado mucho con la defensa y ha estado firme ante la presión. Estoy contento con él, forma parte de la plantilla y todos tenemos que continuar en este camino aportando cuando tengan la oportunidad de jugar ", añadió.

► Messi lo quiere a su lado: Barcelona ya sabe cuánto le costará el fichaje de Kimmich en 2020



► Barcelona necesita rejuvenecer el mediocampo: ¿quién llegará por Busquets en 2020?



► De Rentistas al Barça: Ronald Araujo, la nueva figura uruguaya que apunta a debutar en LaLiga



► Panorama oscuro para Kroos: Real Madrid confirma alcance de lesión y no llega al Clásico ante Barcelona